Inaugurate le installazioni di Lucca in Maschera 2024

Oggi dalle ore 16.30 si è tenuta l'inaugurazione dell'esposizione delle grandi opere in cartapesta in piazza Napoleone (Rolling Stones), poi piazza San Michele in Foro (la tigre in gabbia) e in Piazzale Verdi ( la favola di Pinocchio) nell'ambito di Lucca in Maschera 2024. Erano presenti il sindaco Mario Pardini, il vice sindaco Giovanni Minniti, l'assessore al turismo Remo Santini, il capo di Gabinetto Beniamino Placido e i consiglieri comunali Giovanni Ricci e Antonino Azzarà.

Fonte: Ufficio stampa e comunicazione del Comune di Lucca