Inaugurato a Massarella il nuovo ambulatorio prelievi

Dopo la ristrutturazione dei locali ad opera del comune di Fucecchio, e l’allestimento con nuovi arredi reso possibile grazie al crowdfunding promosso dalla comunità di Massarella, da lunedì prossimo 5 febbraio torna attivo il punto prelievi di Massarella.

I locali, inaugurati questa mattina alla presenza del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, degli assessori Emma Donnini, Emiliano Lazzeretti e Daniele Cei, dei consiglieri comunali Federca Banti, Francesco Bonfantoni, Raffaella Castaldo e Leonardo Pilastri, del direttore sanitario dell'Asl Toscana Centro Simona Dei, del direttore infermieristico area empolese dell'Asl Toscana Centro Loriana Meini e del direttore SOSD Coordinamento Servizi Sanitari Zona EV Paolo Amico, sono stati consegnati alla Asl Toscana Centro con un contratto di comodato d’uso.

L’ambulatorio sarà attivo ogni lunedì dalle ore 7:00 alle 10.30 con tutte le prestazioni previste dal servizio. I lavori realizzati durante il periodo di chiusura hanno riguardato un importante adeguamento strutturale e impiantistico dei locali per oltre 80 mila euro, interamente finanziati grazie ai fondi del Pnrr, e sono stati condotti dall’amministrazione comunale in collaborazione con gli uffici dell’area tecnica della Asl.

"Ringrazio innanzitutto i cittadini di Massarella, il cui forte senso di comunità ci ha dato lo stimolo per rimettere in funzione questo ambulatorio - sono le prime parole del sindaco Alessio Spinelli - ed ovviamente tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, in primis l'Asl Toscana Centro. Abbiamo dovuto superare svariati ostacoli ma finalmente ce l'abbiamo fatta. La sanità ha bisogno di strutture intermedie tra il medico di famiglia e l'ospedale perché la loro presenza sul territorio evita tanti problemi superflui e tante code ai pronto soccorso. Quello di oggi è il risultato di un grande lavoro reso possibile grazie alla capacità di intercettare finanziamenti da parte di tutte le istituzioni, locali e regionali, e grazie all'impegno di tutta la comunità massigiana".

"Il senso di comunità è alla base di tutto - prosegue Simona Dei, direttore sanitario Asl Toscana Centro - se manca quello il resto da solo non basta. Per questo siamo particolarmente felici di inaugurare oggi questo ambulatorio, perché è un investimento che poggia su basi solide e che sicuramente, in una realtà come questa, darà i propri frutti".

"Quello di Massarella è uno dei primi presidi territoriali che inauguriamo, al quale ne seguiranno altri - conclude Paolo Amico, direttore del Coordinamento Servizi Sanitari dell'Empolese Valdelsa - si tratta di traguardi resi possibili grazie ai fondi del Pnrr, che ci impegniamo a rendere sempre più presenti e attivi sul nostro territorio".

Da lunedì l’attività riprende dunque a pieno regime con tutte le prestazioni del servizio, tra cui l’accesso al Cup per le prenotazioni e il ritiro del referto cartaceo allo sportello. E’ inoltre possibile richiedere il ritiro del referto online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico o la Carta Sanitaria Elettronica, e la consultazione può avvenire anche tramite la app Toscana Salute.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio