Incendio in casa nell'Aretino, ustioni per l'unico residente

Incendio di un monolocale in via Roma a Montevarchi questa mattina alle 5.30. In casa era presente l'unico residente, che ha riportato ustioni. È stato messo in salvo dai vigili del fuoco di Montevarchi e poi soccorso dai sanitari inviato dal 118.

Gravi danni alla struttura che è stata dichiarata inagibile, nello specifico l'appartamento in fiamme e quello del piano superiore. Sul posto personale 118 che ha preso in carico la persona ferita , Carabinieri e Polizia Municipale.