Insediato il nuovo coordinamento provinciale FDI Lucca

Si è svolta ieri la prima riunione del coordinamento provinciale di Lucca guidato da Riccardo Giannoni eletto presidente a seguito del congresso svolto lo scorso dicembre. Presenti i membri del coordinamento provinciale Valerio Biagini, Giulio Battaglini, Chiara Benedusi, Camilla Baccelli, Claudia Bonuccelli, Guido Bulleri, Marco Dondolini, Mario Filippi, Moreno Rossi, Massimiliano Micheli, Mara Nicodemo, Elena Picchetti, Battista Reali, Silla Silvestri a cui si aggiungono i componenti di diritto Vittorio Fantozzi, Iacopo Aquilini, Matteo Petrini, Michele Giannini, Marina Staccioli e Riccardo Zucconi. Invitati anche i capigruppo di FDI dei comuni della provincia di Lucca.

Nel corso della prima riunione il coordinatore provinciale ha nominato Marco Martinelli responsabile del dipartimento enti locali e confermato la nomina a Laura Domenici come Responsabile del dipartimento provinciale tesseramento invitando entrambi a prendere parte ai lavori del coordinamento.

Tra gli argomenti trattati quello più rilevante è stato sicuramente le prossime elezioni europee e comunali. "Tutta la nostra classe dirigente - dichiara Giannoni - è mobilitata per dare un contributo fattivo alla coalizione di centro destra all’individuazione delle migliori candidature capaci di vincere nei vari comuni che andranno al voto. Così come ci stiamo già preparando - conclude Giannoni - per garantire un ottimo risultato elettorale per FDI nella provincia di Lucca in occasione delle elezioni europee."

Fonte: Ufficio Stampa