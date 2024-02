Molotov al consolato Usa, perquisito ventenne

Un 22enne di origine giordana è stato perquisito la notte scorsa durante le indagini, coordinate dalla Dda di Firenze, sulle due bottiglie incendiarie lanciate nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi contro la sede del consolato Usa a Firenze.

I carabinieri di Firenze, il Ros e la Digos hanno compiuto la perquisizione. È stato un video apparso sul canale Telegram The whole world is Hamas a mostrare la presunta rivendicazione da parte del gruppo politico palestinese.