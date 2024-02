Parte da Livorno "Filo Diretto", il tour della vicepresidente della Camera Anna Ascani per ascoltare i cittadini

Partirà da Livorno il tour di ascolto dei cittadini della vicepresidente della Camera Anna Ascani, presente oggi a Livorno in occasione dell'incontro 'Progettare il futuro nei cambiamenti sociali ed economici" con la partecipazione dei Giovani democratici della città.

"Questo tour in giro per l'Italia è un progetto a cui tengo tantissimo che avvio oggi con tappe qui a Livorno, Montecatini Terme e Prato. Non è una campagna elettorale ma, anzi, è un tentativo di organizzare fuori dalla campagna elettorale occasioni di incontro e di confronto che ho chiamato 'Filo diretto'".

All'incontro hanno partecipato anche gli assessori livornesi Gianfranco Simoncini e Barbara Bonciani. "Occasioni per rinsaldare il rapporto che c'è e ci deve essere tra i luoghi dove la politica si fa legge e le forze vive dei nostri circoli PD sul territorio. Ritrovarsi, discutere, ricucire per me - ha concluso Ascani - significano ridare senso alla nostra comunità. Possiamo e dobbiamo tornare a parlare al cuore delle persone prendendocene cura. Questo siamo e questo vogliamo continuare a essere. Per questo ha senso il Pd".

Le tappe del tour di Ascani saranno 10. Tra gli argomenti degli incontri toscani l'intelligenza artificiale.