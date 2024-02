Più Bella torna a Sanremo: al centro estetico di Empoli la novità del lettino emozionale

Da Empoli a Sanremo, Anna Maria Stanco titolare di Estetica Più Bella è pronta a ripartire alla volta dell'Ariston che, da martedì 6 fino a sabato 10 febbraio ospiterà la 74esima edizione del Festival della canzone italiana.

Si tratta della terza partecipazione consecutiva per l'esperta di bellezza, nuovamente in trasferta dal suo centro estetico in via Ponzano. Anna Maria porterà ancora una volta le sue competenze in qualità di beauty coach, a disposizione dei vip ospiti, prima di shooting ed eventi.

In compagnia di colleghe di settore, Stanco metterà in pratica i trattamenti per le celebrità con due nuovi prodotti della sua linea "Divina". In particolare, "si tratta di due novità - spiega - un prodotto per il viso, performante e anti-age e l'altro per il corpo, un prodotto sensoriale, elasticizzante e idratante". Al servizio di volti noti presenti agli eventi che gravitano intorno al festival, Anna Maria sottolinea: "Ho pensato anche alle mie vip, che sono tutte le mie clienti".

Anna Maria Stanco, titolare di Estetica Più Bella (Festival di Sanremo 2023)

Infatti, proprio in vista della nuova partecipazione a Sanremo, nel centro estetico Più Bella di Empoli è stato inserito un lettino emozionale: "È una novità assoluta - afferma la titolare - si collega alla musica, al centro del festival, perché la musica dà benessere, ci ricorda emozioni e bei momenti. Sul lettino, attraverso note e vibrazioni, la persona si rilassa completamente". Un momento di totale relax, ma non solo: "Il trattamento è fortemente drenante oltre che rilassante, permette di staccare completamente dal mondo esterno, coinvolgendo tutti i sensi. Tra questi vista per i colori, udito per la musica, tatto per il massaggio, gusto con la tisana e l'olfatto, dato dall'odore delle nuove profumazioni emozionali, create per Sanremo".

Dunque, oltre alle passerelle e ai riflettori, "le mie clienti hanno l'esclusiva" aggiunge Stanco che sarà presente nella città ligure dei fiori già dal debutto della prima sera del festival. In particolare per gli ospiti, "faremo trattamenti corpo e viso e tutta la preparazione che precede il trucco per le serate di gala, con trattamenti illuminanti".

Soddisfazione per questa nuova, imminente esperienza: "Mi catapulta in un mondo diverso dalla routine quotidiana - conclude Anna Maria Stanco - e mi stimola a creare sempre novità, per le mie clienti e per i vip".