Si finge carabiniere truffando un'anziana. 25enne napoletano sorpreso alla stazione

È stato arrestato a Pistoia per truffa aggravata in danno di persone anziane, un 25enne di origine napoletana.

Il giovane si era qualificato alla vittima come maresciallo dei carabinieri. Avrebbe telefonato a una 70enne di Pistoia, dicendole che il fratello aveva provocato un grave incidente, investendo sulle strisce pedonali una donna e una bambina poi ricoverate in terapia intensiva e che per evitare la galera al fratello avrebbe dovuto pagare una somma di denaro.

Così dicendole aveva avvertito la donna che di li a poco sarebbe passato a casa sua e che la 70enne avrebbe dovuto dargli 8500 euro in contanti per evitare la galera al fratello.

Dopo aver ritirato i soldi il 25enne è fuggito, ma poco dopo, alla stazione, è stato fermato dalla polizia, che nel frattempo avevano ricevuto la segnalazione dell'avvenuta truffa.

L'uomo, che stava per prendere il treno per Napoli, aveva nascosto nelle mutande la busta con i contanti sottratti. Il truffatore è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.