Sicurezza, programmato sit-in di protesta davanti la prefettura di Firenze

Sit-in di protesta davanti la prefettura di Firenze da parte dei comitati cittadini fiorentini sul tema della sicurezza. Gli stessi 19 comitati firmatari erano stati ricevuti il 25 gennaio scorso dalla vice capo di gabinetto della prefettura Di Agosta. Da allora non sono giunte risposte in merito alle richieste sulla sicurezza a Firenze. Da qui la decisione del sit-in con richiesta di ricevimento. Di seguito i firmatari:

1. Comitato Cittadini Attivi San Jacopino

2. Comitato Zona ex Teatro Comunale

3. Comitato piazza Leopoldo

4. Comitato Vitabilità

5. Comitato Palomar

6. Centro Commerciale Naturale via Guelfa

7. Comitato I sopravvissuti del San Lorenzo

8. Associazione Insieme per San Lorenzo

9. Comitato Parterre

10. Ana Associazione nazionale ambulanti

11. Associazione Leopolda viva

12. Ristoratori Toscana TNI

13. Centro Commerciale Naturale Borgo La Croce e via Pietrapiana

14. Comitato fiorentino

15. OMCOM (fondazione Caponnetto)

16. Associazione Borgognissanti

17. APE Association Parents Eleve (scuola Lycée Victor Hugo)

18. Comitato Borgo Albizi-piazza San Piero

19. Comitato Borgo Pinti e Oriuolo