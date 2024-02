Valigia abbandonata di fronte al Duomo. Allontanati turisti e fedeli per controlli di sicurezza

Una valigia abbandonata poco lontano dall’ingresso principale del Duomo di Firenze ha fatto subito scattare le misure di scurezza da parte delle forze dell'ordine.

Il ritrovamento, secondo le prime indagini, è stato fatto dai custodi della cattedrale. Allertati i militati, sono immediatamente intervenuti sul posto facendo uscire tutti i turisti e fedeli presenti dall'Opera di Santa Maria del Fiore in via precauzionale.

La chiesa è stata poi chiusa al pubblico per le opportune verifiche di sicurezza.

In base alle indagini la valigia sarebbe stata di due turisti orientali che l'avevano momentaneamente lasciata nei pressi dell'ingresso della Cattedrale visto che, nella chiesta, non si possono introdurre valigie. Constata la sicurezza dell'area, e verificato che i fili sospetti che uscivano dalla valigia erano di una ciabatta multipresa contenuta all'interno del bagaglio, il Duomo è stato poi riaperto al pubblico.