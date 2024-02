Firenze e la Fiorentina piangono l'Uccellino: è scomparso Kurt Hamrin

Oggi, domenica 4 febbraio, è un giorno triste per il calcio italiano e per Firenze. Se ne è andato a 89 anni un giocatore leggendario della Fiorentina, è scomparso lo svedese Kurt Hamrin. Soprannominato 'Uccellino' per la leggerezza nei suoi dribbling, l'attaccante era legatissimo ai viola e alla Toscana, è venuto a mancare a 89 anni a Firenze.

Nato a Stoccolma, portato in Italia dalla Juventus e poi passato dal Padova, ha segnato pagine indelebili di una delle Fiorentine più belle: vice campione del mondo con la Svezia, in viola vinse una Coppa delle Coppe, due Coppa Italia e una Coppa Mitropa. Passò poi al Milan e al Napoli prima di chiudere la carriera in Svezia.

Nella sua vita post-calcistica però scelse di tornare in Toscana. Dapprima fu commerciante di ceramica, poi scopritore di talenti. Visse a Coverciano, lavorò a contatto con la Settignanese, fu per molti anni scout del Milan nel Granducato.

Così la Fiorentina in una nota: "Il Presidente Commisso, la Sua Famiglia, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia e dell'intero mondo del calcio per la scomparsa di Kurt Hamrin. Hamrin è stato e sarà per sempre un'autentica leggenda per tutti gli appassionati di calcio ed, in particolare, per i tifosi della Fiorentina. Detiene tutt'ora il record di gol in maglia viola insieme a Batistuta, con il giglio sul petto ha conquistato una Coppa delle Coppe e due Coppa Italia ed ha legato indissolubilmente la sua vita alla città di Firenze".