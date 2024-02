"Forza Zia Cate!": lo striscione emozionante dei tifosi della Fiorentina

"Forza Zia Cate". Uno striscione di incoraggiamento e che è riuscito a far emozionare. Lo hanno esposto i tifosi della Fiorentina in trasferta a Lecce in una partita non bellissima per i viola ma in cui per qualche minuto è comparso un raggio di sole: il vessillo per Caterina Bellandi.

Zia Caterina è in ospedale da qualche giorno. Ricoverata a Careggi per una polmonite, nonostante le condizioni negli ultimi giorni non siano ottimali, è riuscita a ringraziare la curva viola in trasferta in Salento. "No, via, così mi fate emozionare" ha scritto su Facebook.

Caterina Bellandi in arte Zia Cate è la tassista più famosa e colorata di Firenze. Fa della solidarietà una virtù, aiuta bambini e bambine a girare per le strade di Firenze con un taxi pieno di giocattoli, il Milano 25. La speranza è che torni a farlo presto.