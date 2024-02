Ha in casa oltre due chili di hashish, arrestato

Aveva in casa due chili e 144 grammi di hashish, lo hanno trovato e portato al carcere Le Sughere. Un 44enne è stato arrestato dalla polizia di Livorno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, di nazionalità tunisina, è stato fermato durante un controllo in piazza Garibaldi, quando gli agenti lo hanno trovato in possesso di 45 grammi di cocaina. Successivamente hanno perquisito il domicilio. Qui sono stati trovati e sequestrati gli oltre due chili di droga.