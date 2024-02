Inaugura Taste a Firenze, Giani: "Evento di qualità"

Una manifestazione di qualità che si prospetta anche quest'anno come un successo e un polo fieristico, Firenze Fiera, che si conferma in ottima salute e in grado di accogliere le sfide a livello nazionale e internazionale. La pensa così il presidente della Regione Eugenio Giani che ha visitato stamani la fiera delle eccellenze enogastronomiche organzzata da Pitti Immagine alla Fortezza da Basso a Firenze.

"Taste, la mostra organizzata da Pitti Immagine in collaborazione con Firenze Fiere, è diventata una manifestazione di gande significato - ha affermato il presidente - ed il suo successo, con oltre 600 espositori, è l'ennesima conferma che Firenze Fiere, che ha chiuso il 2023 con un utile, si sta rilanciando come polo fieristico di livello nazionale e sta diversificando le sue rassegne espositive, cimentandosi con nuovi settori, come quello dell'enogastronomia ma anche, con Testo, con i libri e l'editoria. Quanto a Taste, è la dimostrazione che Pitti non è più solo moda, la moda si manifesta anche nel gusto, come quello espresso dai prodotti della filiera toscana, fatta di prodotti di qualità e che, con il 32 per cento di biologico, si colloca ai più alti livelli del settore".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa