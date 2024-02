Paura in Montelupo-Saline: giocatore a terra dopo uno scontro, arriva l'ambulanza

Uno scontro di gioco, un calciatore finito a terra. Tanta paura, gioco interrotto. Succede a Montelupo Fiorentino allo Stadio Carlo Castellani durante la partita di Promozione Girone B del Montelupo con il Saline di Volterra, con un giovane difensore montelupino che è stato portato via in ambulanza. La partita è stata interrotta e si attende il Giudice Sportivo per capire quale sarà il risultato.

Tutto accade sullo 0-0. Un giocatore del Saline e un ventenne del Montelupo si scontrano. La botta è forte, il difensore rimane a terra. La situazione non è delle migliori e sale un po' di tensione per le condizioni del ragazzo a terra. Vengono chiamati i soccorsi, arriva sul posto la Misericordia di Montelupo e trasporta il calciatore in codice giallo fino all'ospedale di Empoli.

L'ansia e lo shock sono alti per il Montelupo. Dopo aver abbandonato il campo da gioco, i giocatori montelupini sono richiamati in campo dall'arbitro. Come riportano dal Saline "il Montelupo ha abbandonato il campo di gioco, mentre il Saline ha atteso la decisione arbitrale, che è stata di richiamare le squadre a giocare la gara".

Mentre l'Asd Saline "si augura una pronta guarigione del giovane difensore", c'è attesa per capire se la partita verrà ripresa o l'arbitro darà 3-0 a tavolino, si capirà solo dal referto del Giudice Sportivo.

Stando a quanto arriva da Montelupo, il giocatore colpito nel fortuito scontro di gioco non desta gravi preoccupazioni e al momento sta bene. La paura, però, è stata tanta.