Ruba monopattino e chiede soldi per ridarlo indietro, arrestata

A Livorno il cliente avventore di un bar è stato derubato del proprio monopattino elettrico. La donna che glielo ha portato via ha preteso dei soldi per ridarglielo indietro. Individuata dai carabinieri, è stata arrestata.

Tutto questo è successo in via Garibaldi. Un 28enne aveva lasciato il monopattino, dal valore di 450 euro, fuori dal bar. Una 40enne di origini tunisine, noncurante della presenza di altre persone, glielo ha portato via e sono stati vani i tentativi di rincorrerla. Dopo mezz'ora, la donna è tornte indietro dicendo al 28enne che doveva pagare per riaverle il mezzo.

Subito sono stati chiamati i carabinieri che hanno ricostruito i fatti e acquisito una descrizione della donna. Poi l’hanno individuata riuscendo a recuperare il monopattino e restituendolo al suo legittimo titolare. La 40enne, con precedenti di polizia, senza fissa dimora sul territorio italiano, è stata arrestata per tentata estorsione e denunciata in stato di libertà per furto. Ora è in carcere a Pisa.