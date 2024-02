Sopralluoghi nei cantieri urbani: aggiornamenti sui lavori a Certaldo

Venerdì scorso, il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, accompagnato dall'assessora Clara Conforti e dal responsabile comunale del Settore Manutenzioni Paolo Ciampalini, ha effettuato un approfondito sopralluogo in alcuni dei cantieri più importanti, attivi nel territorio comunale. L'obiettivo era verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori e garantire che tutte le operazioni procedano secondo le tempistiche stabilite.

I lavori in Piazza Boccaccio continuano rispettando le tempistiche stabilite. La rimozione della pavimentazione preesistente riguarda gran parte della piazza e i sampietrini saranno riutilizzati, com'è noto, per la riqualificazione del centro urbano. Segnaliamo inoltre il rapido progresso dei lavori di Acque Spa per il completo rifacimento delle tubature nell'area, superando le aspettative iniziali e mantenendosi in linea con la pianificazione stabilita.

“Recentemente l'Amministrazione comunale ha ricevuto una nota in risposta a interrogativi sollevati riguardo a questo progetto – ha chiarito il primo cittadino -. La Soprintendenza ha confermato l'approvazione dell'opera, sottolineando i miglioramenti previsti per la vivibilità e la sicurezza della piazza. Inoltre, la nota ha ribadito l'intenzione di conservare la cornice alberata e riutilizzare i sampietrini, confermando la validità del progetto”.

Il cantiere del parcheggio in Viale Matteotti, del valore di 240.000 euro complessivi, procede in modo coerente con le tempistiche pianificate. Fase dopo fase, il sistema fognario e la copertura sono stati completati con successo. Tuttavia, restano ancora alcuni passaggi cruciali da affrontare, tra cui l'installazione del sistema di illuminazione, la finalizzazione del parcheggio stesso, la sistemazione delle mura esterne, la posa dell'asfalto e la collocazione degli autobloccanti. Nonostante ciò, il progresso finora raggiunto offre una solida base per la conclusione nei tempi stabiliti.

Il cantiere relativo alla passerella sul torrente Agliena tra Via Trento e Via Ciari ha affrontato alcune sfide, principalmente legate alle condizioni atmosferiche avverse tra novembre e dicembre, che hanno causato un prolungamento dei tempi di lavoro. Tuttavia, il consolidamento sismico della passerella procede con successo, con l'inserimento di circa 50 pali di diverse lunghezze. La fondazione delle colonne viene ampliata e consolidata, rispettando le ultime normative vigenti. Attualmente, la passerella si trova presso un'azienda in attesa di verniciatura, ma è pressoché completata. Si prevede che nelle prossime settimane si raggiungerà la conclusione dei lavori, segnando un importante traguardo per il progetto complessivo. Il progetto, dal valore complessivo di 560.000 euro, è finanziato principalmente con fondi dell'Unione Europea, nell'ambito del progetto Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo permetterà di dotare la passerella di caratteristiche strutturali all'avanguardia, conformi agli standard di sicurezza più recenti.

"Questi cantieri rappresentano una fase cruciale nella crescita della nostra comunità. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che l'infrastruttura urbana sia solida, sicura e pronta a supportare le esigenze future dei nostri cittadini - commenta il sindaco Giacomo Cucini, evidenziando l’intento al miglioramento della qualità della vita attraverso progetti ambiziosi -. In conclusione, il sopralluogo odierno ha confermato il buon andamento dei cantieri, dimostrando l'impegno costante nel garantire il progresso e il miglioramento delle infrastrutture urbane a beneficio della comunità di Certaldo. Questi interventi sono frutto di finanziamenti e investimenti, risorse strategiche che puntano a migliorare la qualità della vita e dei servizi della nostra comunità”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa