Aggressione con mannaia in centro a Prato, è caccia all'uomo

A Prato è andata in scena un'aggressione a colpi di coltello, forse di mannaia, in pieno centro domenica 4 febbraio. Un 31enne e un 28enne sono rimasti feriti. Medicati dal personale sanitario, non sono in gravi condizioni. Adesso è caccia all'uomo: nel mirino un 30enne nordafricano identificato con le telecamere di videosorveglianza.

L'aggressione è stata ripresa in video dai passanti e i filmati ora girano sui social. L'assalto con la lama è avvenuto all'imbocco di piazza Duomo, ma secondo ricostruzioni, la lite andava avanti da diversi minuti ed era partita da altre vie del centro. Pare che possa essere nata come regolamento di conti per il controllo del territorio nello spaccio di droga, nel delimitare le aree di smercio che gli spacciatori si dividono. Adesso si cerca il trentenne.