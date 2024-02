Bit Milano: Confartigianato Firenze premia WikiPedro, "influencer autentico e costruttivo"

Un influencer autentico e costruttivo. "Ringrazio Confartigianato per questo premio, che ricevo nella prestigiosa cornice della Bit di Milano, dove sto toccando con mano le innovazioni del settore turistico".

Lo ha detto Pietro Resta, in arte WikiPedro, premiato stamani alla BIT (Borsa Internazionale Turismo) in corso a Milano perché "da anni – ha spiegato Irene Floris, presidente di Confartigianato Turismo – racconta la Firenze verace e autentica, il nostro folklore, la nostra identità, i luoghi iconici e quelli meno noti, la microstoria che ci appassiona e che coinvolge anche chi viene da fuori”. “Questo – ha sottolineato la presidente dei giovani di Confartigianato Firenze Bianca Guscelli Brandimarte, che ha realizzato il premio – è un uso serio e costruttivo della comunicazione digitale e degli straordinari mezzi che la tecnologia mette a disposizione".

Il segmento del turismo è strategico per Firenze e a forte vocazione artigiana. Vale 5 miliardi il settore, secondo la Camera di Commercio di Firenze, e porta lavoro a 30 mila persone. Secondo uno studio della Banca d’Italia, inoltre, sono circa 210 mila le imprese artigiane operanti in attività interessate dalla domanda turistica, a comporre la variegata filiera dell’economia turistica italiana: dall’agroalimentare (oltre il 21%), alle imprese manifatturiere (gioielli, cornici, prodotti artistici) con circa il 20%, ai servizi alla persona e il trasporto (circa 15%).

Proprio per questo, nel programma di mandato presentato in occasione dei 75 anni, la Presidente Serena Vavolo ha riservato attenzione al turismo, indicando di voler lavorare per "governare il fenomeno turistico, costruendo un modello alternativo di turismo diffuso e sostenibile, l’unico in grado di tenere insieme sviluppo economico e vivibilità. È una sfida dirimente anche per gli artigiani".

Fonte: Confartigianato Firenze