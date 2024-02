Cantieri a Certaldo, parcheggi gratuiti sulle strisce blu per un'ora e sosta concessa alle scule medie

La Giunta Comunale di Certaldo ha preso provvedimenti significativi per mitigare i disagi causati dai cantieri nel centro urbano e stimolare la possibilità dei cittadini di accedere ai servizi e ai negozi locali. Due nuove delibere sono state recentemente approvate, focalizzate su iniziative di parcheggio agevolato.

La prima riguarda il prolungamento di un'offerta già promossa durante le festività natalizie: la Giunta ha deciso infatti di estendere a tutti i cittadini l'opportunità di usufruire di un tempo di gratuità di parcheggio nelle soste a pagamento (con strisce blu) del centro urbano. Questo tempo sarà di un'ora con disco orario e non di tre ore, come durante i mesi di dicembre e gennaio. Questa agevolazione sarà disponibile fino al 3 marzo 2024, contribuendo ad alleviare la pressione legata alla limitata disponibilità di parcheggi durante i lavori in corso.

Un altro intervento consiste nell'apertura della zona parcheggi in Via Leopardi, di fronte alle scuole medie, dove normalmente non è possibile sostare in orario scolastico se non per i residenti.

Da giovedì 8 febbraio il transito e la sosta veicolare saranno permessi dalle 8 alle 20 sia nei giorni feriali che in quelli festivi, regolata da disco orario per un massimo di un'ora, e libera dalle 20 alle 8. Per quanto riguarda i residenti fronte via Leopardi, potranno esporre il tagliando che hanno già per poter parcheggiare liberamente.

Durante questo periodo, i mezzi di trasporto scolastico non seguiranno più la direttrice di Via Dante Alighieri, bensì il percorso sul tergo della scuola "I. Masih", attraverso Via Trieste, Via Manzoni e Via Ferrucci. Si precisa che la modifica al percorso del trasporto scolastico non comporterà variazioni di orario di arrivo e partenza della fermata in piazza della Libertà.

Queste decisioni mirano a fornire soluzioni pratiche per agevolare la vita quotidiana dei cittadini durante il periodo di riqualificazione urbana. L'invito è a sfruttare le facilitazioni offerte e a continuare a supportare i servizi e i negozi locali, contribuendo così al benessere dell'intera comunità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa