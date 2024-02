Con la mano incastrata nel macchinario, ferito 67enne a Badia a Elmi

Incidente sul lavoro a Badia a Elmi, frazione di San Gimignano a confine con Certaldo. Poco prima delle 11 un 67enne è rimasto con una mano incastrata in un macchinario in un'azienda di via del Ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza della Misericordia di San Gimignano e le forze dell'ordine. L'Asl Sud Est ha attivato il personale della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ferito è finito in codice giallo all'ospedale delle Scotte.