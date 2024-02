Distrugge porta del bus a calci e scappa, accade a Pontedera

Autolinee Toscane informa che stamani mattina, 5 febbraio 2024, verso le 07:40 un passeggero ha distrutto a calci la porta posteriore di un bus TPL della Linea 400 della corsa delle 06:29 che da Casciana Alta porta a Pontedera Stadio, che stava svolgendo il servizio di trasporto pubblico e che a bordo, dato l’orario, aveva parecchi studenti diretti alle scuole di Pontedera.

I fatti si sono verificati in località La Borra tra Pontedera e Ponsacco in provincia di Pisa.

L’autista appena si è reso conto dell’accaduto ha fermato il bus per mettere in sicurezza i passeggeri e avvertire le forze dell’ordine. La persona che aveva rotto la portiera però sì era già dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La corsa TPL è stata interrotta e il bus trasportato alle officine- carrozzeria di AT per le necessarie riparazioni.

Il trasporto degli utenti, in special modo degli studenti diretti a scuola, è stato possibile solo grazie alla predisposizione da parte di AT di altri propri mezzi del TPL che transitavano nelle vicinanze.

AT sentirà i propri legali al fine di valutare la possibilità di sporgere denuncia sia per danneggiamenti sia per interruzione di pubblico servizio.

Fonte: Autolinee Toscane