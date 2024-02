Firenze Home Texstyle 2024, in partenza la tre giorni dei tessuti in Fortezza

Tutto è pronto per la sesta edizione di Firenze Home Texstyle - International Trade Show che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 10 al 12 febbraio 2024. Un evento imperdibile che unisce il fascino della tradizione tessile all’entusiasmo dell’innovazione nel segno del riciclo, della sostenibilità e di nuove sperimentazioni materiche ed emozionali.

Attesi buyer italiani ed esteri provenienti da 30 paesi: interior designer, retailer, concept store, negozi di arredamento, giornalisti, influencer, blogger di settore, operatori dell’home decor e dei nuovi stili di vita.

Al Padiglione Spadolini in mostra le nuove collezioni di alcune delle principali aziende di settore, tra cui spiccano i nomi di Petracchi, Zambaiti Parati e Manifattura Foderami Cimmino, realtà manifatturiere che esemplificano al meglio i valori della tradizione e dell’alta qualità artigianale made in Italy.

L'eclettica presenza di Daniela Dallavalle, Designer di Arte Pura, arricchirà ulteriormente l'evento con la sua linea di tessile per la casa, Arte Pura, che enfatizza l'armonia dei sensi attraverso il lino come fibra distintiva. La collezione introduce anche "Noi siamo Essenza," una filosofia dell'abitare attraverso una gamma completa di prodotti, dall'eau de parfum alle candele artigianali e tessuti profumati.

L'innovazione e la sostenibilità si fanno spazio grazie a realtà emergenti come Fili Pari, la startup Fashion-Tech che utilizza polvere di marmo nel tessuto MARM\MORE, garantendo prestazioni tecniche e estetiche sostenibili. In parallelo, Fody Fabrics, un'impegnata startup sociale, trasforma gli scarti tessili in coperte salvavita, promuovendo iniziative sostenibili e creando opportunità lavorative per persone con disabilità.

In evidenza anche le nuove proposte dell’azienda Di Maestro, che incarna al meglio innovazione e tradizione nei prodotti tessili per la casa. La collezione Tuscan Cottage, frutto della collaborazione tra Luca Calvani e Di Maestro, rappresenta un'iconica fusione tra comfort, ricercatezza e rispetto per l'ambiente, incarnando l'autentico made in Italy. Tuscan Cottage è un'espressione di amore per la tradizione, talento per l'innovazione, stile, qualità e design, aggiungendo un tocco di classe a ogni ambiente.

La sezione espositiva sarà quest’anno arricchita da FABRIC SOUND, il nuovo spazio esclusivo dedicato al tessuto e alle sue molteplici declinazioni, dove si svolgeranno talk, convegni, workshop e incontri con figure di spicco dei settori dell’home decor, del lifestyle e dell’imprenditoria tessile internazionale.

Nella tre giorni di fiera sarà inoltre possibile assistere alla proiezione di pezzi iconici che hanno fatto la storia del design tessile mondiale, affidati all’estro creativo e doti artistiche di Carlo Amadori, personaggio poliedrico e ideatore di ‘Abitare il tempo’ (la più importante manifestazione fieristica sulle soluzioni d’arredo e home decor) che raccontano la storia del tessile dal 2000 al 2006 di alcuni dei più importanti brand su scala mondiale che hanno partecipato alla storica fiera.

La mostra, organizzata da Acropoli Srl di Bologna, si svolgerà in concomitanza con Immagine Italia &Co., ampliando l'offerta dei due saloni e offrendo un appuntamento irrinunciabile per professionisti provenienti dai principali mercati mondiali. Firenze Home Texstyle promette un'esperienza coinvolgente che coniuga passato e futuro, offrendo soluzioni tessili per tutti i gusti e esigenze.

L’ingresso a Firenze Home Texstyle è gratuito, riservato agli operatori con registrazione obbligatoria on line. Orario: dalle 9,00 alle 18,00 – Ultimo giorno: dalle 9,00 alle 16,00.

Fonte: Ufficio stampa