Firenze intitola una via al professor Francesco Staderini

Firenze avrà un luogo dedicato al professor Francesco Staderini, per sette anni presidente della Corte dei Conti, scomparso nel 2010. A lui, domani pomeriggio, sarà dedicata una delle nuove strade nell'area di San Donato, a Novoli. Alla cerimonia (ingresso antistante il n.25 di via della Toscana) saranno presenti il sindaco Dario Nardella, l'assessora alla toponomastica Maria Federica Giuliani, la prefetta Francesca Ferrandini, Guido Carlino, presidente della Corte dei Conti, Pio Sivestri procuratore generale della Corte dei Conti, Aldo Carosi vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, Maria Annunziata Rucireta, presidente della sezione controllo della Corte dei Conti Toscane e il presidente della corte d'appello Alessandro Nencini.

"Il professor Staderini - ha ricordato l'assessora Giuliani - è stato un grande presidente della Corte dei conti ed un attento studioso del mondo delle autonomie e degli enti locali in particolare. Questa intitolazione è un modo per ricordarlo non solo come grande magistrato ma anche, e soprattutto, come uomo di grande spessore".

