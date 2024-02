Frane, torna sicura via delle Mimose a Montespertoli

Si sono conclusi in questi giorni i lavori per la messa in sicurezza del versante franoso di via delle Mimose, nella zona sud-occidentale di Montespertoli. L’intervento era iniziato nel 2023 grazie a fondi ministeriali assegnati al Comune di Montespertoli tramite la Regione Toscana. Il quadro economico dell’opera superava il milione di Euro e comprendeva la realizzazione di una palificata a retta del versante, collegata da una trave di testa in cemento armato, nonché alcune opere minori di regimazione delle acque e sistemazione del crinale. Si è trattato di uno degli interventi contro il dissesto idrogeologico più rilevanti degli ultimi anni, in una zona residenziale a ridosso del centro del capoluogo.

"Mettere in sicurezza via delle Mimose era una priorità da anni, tant’è che le amministrazioni precedenti avevano iniziato a monitorare l’andamento del movimento franoso. Quando ci siamo insediati abbiamo iniziato a lavorare a stretto contatto con Regione Toscana per ottenere i fondi e alla fine ci siamo riusciti - commenta il sindaco, Alessio Mugnaini -. Per noi trasformare la macchina amministrativa in una struttura capace di intercettare tutte le risorse disponibili contro il dissesto idrogeologico era una priorità e i fatti parlano chiaro: iniziamo il 2024 con meno frane attive di quando abbiamo iniziato nel 2019 e questa è una soddisfazione enorme" conclude.

Il riferimento del Sindaco è innanzitutto ai movimenti franosi su cui si è intervenuti fin qui: via Falagiana, finanziata in parte con risorse ministeriali e in parte con risorse del Comune; un tratto di via Poppiano, finanziato con risorse della Regione Toscana tramite il sistema di Protezione Civile; via Polvereto, finanziata anch’essa per il tramite del sistema di Protezione Civile. Non sono tuttavia terminati gli interventi che l’Amministrazione intende portare avanti da qui alla fine dell’anno: per aprile è prevista la messa in sicurezza di un tratto di via Botinaccio, grazie a fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; per settembre, invece, è previsto l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della frana di via San Piero in Mercato, sempre grazie ai contributi ricevuti nell’ambito del PNRR.

È infine notizia recente l’aggiudicazione di ulteriori somme di Regione Toscana per completare la regimazione delle acque (con annessa riasfaltatura) del tratto di via Poppiano a monte dell’intervento già realizzato dall’Amministrazione, fino all’intersezione con la SP4 Volterrana.

Ammontano a circa 3 milioni di euro i contributi che il Comune di Montespertoli ha ottenuto nel corso di cinque anni per la messa in sicurezza dei versanti franosi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa