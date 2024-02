Igudesman & Joo in concerto a Empoli per Busoni 100

“Busoni 100” porterà sul palco del palazzo delle Esposizioni di Empoli, piazza Guido Guerra, il concerto guidato dal trascinante duo Igudesman & Joo formato da Aleksey Igudesman, che suonerà un prezioso violino Santo Serafino del 1717 e dal pianista Hyung-ki Joo, assieme all’Orchestra della Toscana. Giovedì 8 febbraio 2024, alle 21, andrà in scena il nuovo spettacolo “Rachmaninoff Will Survive”.

In occasione dei centocinquant’anni dalla nascita celebrati nel 2023, il duo di musicisti omaggia Sergej Rachmaninov in modo sinfonico e totalmente rapsodico rendendo il suo epico “Concerto per pianoforte n. 2” ancora più epico. I loro arrangiamenti, vere e proprie piroette musicali fra Rachmaninov, Rimsky-Korsakov, Debussy, fino ai Bee Gees, daranno vita ad uno spettacolo che coinvolgerà gli strumentisti dell’ORT in stralunati sketch e farà sicuramente emozionare e divertire il pubblico. L’intento del duo è anche questa volta di unire la classicità alla cultura popolare. Si può ridere della musica classica, con la musica classica? La risposta, con Aleksey Igudesman e Hyung-ki Jo è sempre, sicuramente, un enorme sì!

Il violinista Aleksey Igudesman ed il pianista Hyung-ki Joo si sono conosciuti da bambini nelle aule della Yehudi Menuhin School, in Gran Bretagna. Diventati presto ottimi amici, già da allora iniziano a comporre assieme. Compagni di avventure teatral-musicali, hanno in comune il sogno di rendere la musica classica accessibile a un pubblico sempre più vasto. Nel 2004 "A Little Nightmare Music", il loro personalissimo show con performance comico-classiche, riscuote in breve tempo ottime critiche e un grande successo di pubblico. Hanno deciso di proseguire su questa strada e da ormai vent’anni creano spettacoli memorabili, collaborando con alcune delle migliori orchestre del mondo ed esibendosi in importanti festival internazionali.

Biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto (Soci Unicoop Firenze, Under 26 e over 65 e associazioni convenzionate), 5 euro Under 18, gratuito Under 6.

Mini abbonamenti “Noi siamo musica”: 50 euro (5 concerti a scelta); 30 euro (3 concerti a scelta)

Promozione per gli abbonati “Porta un amico”: un biglietto gratis per tutti i concerti al Palazzo delle Esposizioni

Per informazioni, sottoscrizione dei mini abbonamenti e acquisto biglietto singolo: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (piazza della Vittoria, 16; tel. 0571 711122)

Biglietti per singolo concerto acquistabili anche presso: Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19); online su piattaforma Eventbrite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa