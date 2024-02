Il 2023 del Consiglio comunale di Firenze, sedute in aumento: "Successo per il Consiglio dei ragazzi"

"L’attività istituzionale del Consiglio comunale è andata avanti nel 2023 in linea con gli anni precedenti e, nella relazione allegata, vengono descritte le numerose attività, nonostante la situazione globale che l’umanità intera – ricorda il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – si trova ad affrontare in questo periodo (i due anni di pandemia, l’aumento dell’inflazione, la guerra in Ucraina e adesso anche in Medio Oriente). Ritengo utile poter avere uno sguardo di insieme per valutare un intero anno di attività.

Dal punto di vista politico istituzionale è da registrare la costituzione di nuove formazioni politiche all’interno dell’Assemblea cittadina, il Gruppo Centro a novembre del 2021, il Gruppo Italia Viva ad aprile 2023 ed il Gruppo Firenze Democratica sul finire del 2023. È necessario anche segnalare le dimissioni del Presidente del Quartiere 1, sempre nel 2023 che hanno comportato la nomina di un commissario incaricato dal Sindaco secondo quanto prevedono lo Statuto del Comune di Firenze e i Regolamenti dei Consigli di quartiere.

I Consigli comunali effettuati sono stati 52 con 55 delibere approvate, più convocazioni rispetto all’anno precedente (47) per consentire lo svolgimento degli atti di indirizzo antecedenti il 2022. Questo anno infatti, si sono affiancati ai Consigli ordinari del lunedì anche alcune sedute infrasettimanali (7) finalizzate alla discussione degli atti di indirizzo; è stata condivisa, fra tutti i Capigruppo la necessità di abbattere il numero crescente di atti non esaminati, che restano sempre ogni anno in misura significativa.

I consiglieri hanno prodotto 92 mozioni, 49 risoluzioni, 116 Ordini del Giorno e 391 interrogazioni.

Le domande a risposta immediata durante lo svolgimento dei consigli comunali sono: 232 domande di attualità e 292 Question Time; 184 comunicazioni in aula.

Le Commissioni Consiliari sono state convocate con regolarità, alcune di esse più di una volta alla settimana, in modo particolare la commissione Ambiente, vivibilità urbana e mobilità, la commissione Affari generali, organizzazione, bilancio e tributi e la commissione Urbanistica, infrastrutture e patrimonio.

Tra le attività più significative portate a termine dal Consiglio comunale è necessario evidenziare l’approvazione all’ unanimità del nuovo Statuto del Comune di Firenze che ha introdotto temi innovativi quali la Grande Firenze, con la necessità di politiche che perseguono la collaborazione dei comuni limitrofi, il riconoscimento per i singoli cittadini per il perseguimento della felicità quale traguardo legittimo nel contesto generale, la lotta alle discriminazioni, la tutela ambientale affinché anche le future generazioni abbiano le stesse risorse di oggi, la salute, il patrimonio UNESCO, la sicurezza sociale e la partecipazione.

L’adozione del Piano Operativo Comunale e del Piano Strutturale, atto più importante che avviene dopo 8 anni dal precedente e che vedrà la sua approvazione entro la fine del mandato.

L’approvazione delle varianti alle norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico per contrastare l’aumento delle locazioni turistiche brevi tema, quell’over turism, tanto discusso in città.

Altro elemento caratterizzante l’impegno di tutto il Consiglio comunale è sicuramente quello dei Consigli che si sono tenuti nel Saone de’ Dugento, che hanno avuto come protagonisti consiglieri per un giorno, i ragazzi delle scuole. Mi riferisco all’ormai collaudato e seguitissimo Consiglio dei Ragazzi, progetto facente parte de "Le Chiavi della Città" messo in atto dalla collaborazione della Presidenza del Consiglio comunale con la Direzione Istruzione, che ringrazio sentitamente per il lavoro svolto.

Le classi coinvolte nel 2023 sono state 35 tra primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

Ad ogni incontro – aggiunge il presidente Milani – hanno partecipato due classi insieme che per circa due ore hanno fatto esperienza su cos’è, come funziona e a cosa serve l’Istituzione più vicina ai cittadini, si sono confrontate nella scelta degli argomenti e quindi nel dibattito e poi nel voto.

Nel Consiglio comunale del 31 maggio i giovani presidenti eletti in ciascun incontro hanno riportato in Aula alla Giunta e a tutti i Consiglieri le loro proposte.

Devo inoltre segnalare il passaggio al nuovo sistema di sala, che consentirà, per la prossima consiliatura, di abbandonare completamente l’utilizzo della carta nella gestione degli atti in esame nel Consiglio comunale. Inoltre, il nuovo sistema permette con maggiore semplicità e facilità di convocare il Consiglio comunale anche in modalità da remoto per casi straordinari ed eccezionali.

Infine colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale delle Direzioni e della Struttura del Consiglio con il Responsabile Dott. Nocentini, perché anche quest’anno l’impegno richiesto è stato grande, ma ciascuno ha dato prova di grande professionalità e disponibilità.

Saluto e ringrazio anche i colleghi che hanno lasciato l’ente per pensionamento o che hanno richiesto il trasferimento per altri incarichi così come il personale neo assunto o neo assegnato presso la nostra struttura. Tra questi – conclude il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – è necessario un ringraziamento ed un affettuoso saluto al Segretario generale Giuseppe Ascione per la professionalità, la correttezza, la disponibilità sempre dimostrate".

