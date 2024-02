Lupi reagiscono contro Cuneo, ma la partita è dei padroni di casa

Kemas Lamipel gioca una gran partita a Cuneo, contro una delle formazioni più ambiziose del torneo. Biancorossi in grande spolvero, rispetto alla squadra che mercoledì sera aveva avuto tante difficoltà al Pala Parenti contro Aversa. La reazione che tutti attendevano c’è stata e con una gestione migliore del terzo set, in riferimento agli ultimi punti, sarebbe potuta arrivare una vittoria. Molto bene Allik, 23 punti, ma tutti gli atleti chiamati in causa hanno messo la firma su una prestazione più che discreta. Qualche rimpianto per il tie-break ma la Puliservice è entrata in campo determinata a non lasciarsi scappare la vittoria e, spinta da un gran pubblico, è riuscita nell’intento. Da segnalare a fine gara il premio fair play per il palleggiatore dei Lupi, Manuel Coscione, applauditissimo al Palasport così come Simone Parodi e il direttore generale Dario Da Roit, altri ex di turno.

La cronaca del match. I padroni di casa scendono in campo con Sottile al palleggio, Jensen opposto, Botto e Andreopoulos in posto 4, Codarin e Volpato al centro della rete, Staforini libero. Bulleri nel primo set conferma Coscione e Lawrence sulla diagonale principale, Allik e Colli in banda, Cargioli e Mati centrali, Loreti libero.

1 set Parte forte la Kemas Lamipel, determinata e concreta sia a muro che in attacco. Subito sugli scudi Cargioli e Mati, 4-7. I biancorossi provano a gestire il vantaggio, ancora Cargioli in combinazione con Coscione difende il +3, 7-10. Sul turno di servizio di Coscione, Allik spennella il muro e firma il break, 8-12 e time-out per coach Battocchio. Al rientro va a segno Lawrence. I padroni di casa provano a rientrare, Colli li tiene a distanza, 11-15. Jensen trascina la Puliservice a -2 ma una magia di Coscione a una mano innesca Lawrence, 15-18. Dentro Giannini per Cargioli. Lawrence finalizza ancora e i Lupi volano a +4, con secondo time-out di Cuneo. Bel turno di servizio per il giovane palleggiatore: interrompe la serie Andreopolous in “pipe”, ma Allik riprende subito la palla. I biancorossi volano, 17-22, un gran primo tempo di Mati li avvicina alla fine del set. Colli guadagna il set-point, un errore al servizio dei padroni di casa chiude il conto.

2set. Cuneo mette subito le cose in chiaro, partendo a razzo, ma gli ospiti continuano a giocare con grande attenzione e buona tecnica. Jensen spacca il muro biancorosso per il 7-4. La squadra di Bulleri lotta ma la Puliservice eccelle nel muro-difesa. Sul 9-4 la panchina biancorossa chiama time-out. Andreopolous è scatenato, a muro e in attacco. Cargioli tiene botta con due sideout consecutivi, ma i ragazzi di Battocchio non si fermano e prendono margine: 14-8. La partita rimane combattuta ma è a tinte blu. Bulleri ferma nuovamente il gioco sul 18-10. I biancorossi ci provano, doppio punto di Lawrence e tornano a -5. Time-out Battocchio. Brucini per Coscione, Giannini al servizio: le soluzioni di Bulleri si spengono su una gran ricezione di Botto con primo tempo di Codarin. Un ace di Sottile mette il set in ghiaccio. Chiude Codarin in primo tempo.

3set. Inizio equilibrato, padroni di casa avanti 7-6. La Kemas Lamipel tiene il campo con coraggio. Cuneo continua a coprire e difendere da grande squadra, il muro a 3 ferma Lawrence per l’11-8 locale e coach Bulleri ci piazza il time-out. Al rientro Mati mette a segno il primo tempo, poi Coscione fa danni nella ricezione locale e Allik chiude di prima intenzione. 11-10. Botto dai 9 metri trova un grande ace, ma Lawrence da posto 4 mette subito giù la palla. E’ una bella partita. Allik in battuta trova la parità. 13-13. Le due formazioni avanzano di pari passo, a scattare in break è Santa Croce con un muro di Lawrence, 18-19. Sul 20-21 entra Giannini al servizio. Cuneo la ribalta sfruttando due indecisioni in attacco dei ragazzi di Bulleri, che chiama time-out. Lawrence la riprende. Entra Brucini per Coscione. Volpato prende Cargioli a muro e guadagna il set-point per i suoi. Andreopoulos la mette lunga al servizio e Battocchio chiama “tempo”. Al rientro in campo chiude Volpato.

4 set. La squadra di Bulleri non si da per vinta e continua a giocare a testa alta. Punteggio in equilibrio, 5-5. Un gran diagonale di Colli porta gli ospiti avanti, 6-8 e il muro n° 500 in serie A di Antonio Cargioli porta il vantaggio a +4, con time-out di coach Battocchio. I biancorossi difendono il margine con le unghie e con i denti: Mati trova il 9-14, poi inventa un monster block e sbarra la strada a Jensen, rilevato da Bristot. Sul 9-16 per i Lupi, Cuneo spende il secondo time-out. Ancora Mati tira giù la veloce del 10-17. Rientra Jensen. Codarin trova un ace piuttosto fortunoso, 12-17, ma ci pensa Lawrence a muro: 12-18. La Puliservice non si arrende, 15-20, con un errore in attacco di Allik torna a -4. L’estone si riscatta sul pallone successivo, poi consueto doppio cambio con Giannini e Cargioli. Cambio che paga perché la Kemas Lamipel vola via e va a chiudere.

5 set. In un bellissimo clima le due squadre si danno battaglia al tie-break. Cuneo trova due punti di margine, 6-4. Allik accorcia in “pipe” per il 7-6, ma Volpato tira giù un gran pallone e i padroni di casa girano 8-6. Sottile prende Allik, poi Lawrence allunga troppo la diagonale. 10-6. Giannini al servizio per Cargioli ma una “perla” di Sottile tiene Cuneo a +4. Bulleri prova a chiamare il time-out ma l’inerzia adesso è tutta per la Puliservice. I blu chiudono con un “ace” di Codarin ma che partita per i Lupi.

Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo-Kemas Lamipel Santa Croce 3-2

Parziali: 20-25, 25-17, 25-23, 18-25, 9-15

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 2, Allik 23, Mati 14, Lawrence 15, Colli 11, Cargioli 12, Gabbriellini (L), Parodi, Brucini, Russo, Giannini, Loreti (L), Petratti, Gatto. All. Bulleri.

Puliservice Cuneo: Codarin 14, Gottardo, Sottile 3, Colangelo, Giordano, Bristot, Giacomini, Botto 12, Jensen 23, Andreopoulos 13, Staforini, Coppa, Cioffi, Volpato 13. All. Battocchio

ARBITRI: Scotti, Venturi.

Fonte: Kemas Lamipel Santa Croce