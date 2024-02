Misericordia di Fucecchio, aperto bando per il servizio civile

Se hai tra i 18 e i 28 anni puoi partecipare al bando di selezione per volontari del servizio civile da svolgersi presso la Misericordia di Fucecchio. Il bando scade il 15 febbraio 2024 e la Misericordia può prendere fino ad 8 volontari. E chi sarà scelto percepirà anche un piccolo stipendio: 444 euro al mese.

“Sognate cose grandi”, la Misericordia di Fucecchio lancia un appello: vi piace aiutare gli altri? Vi sentite appagati e sereni dopo aver fatto del bene? Allora è la vostra occasione, entrate a far parte della grande famiglia della Misericordia di Fucecchio, vi aspettiamo”.

“Negli ultimi anni la carenza di volontari si è fatta sentire e siamo stati costretti a sospendere alcuni servizi che vorremmo al più presto riprendere. Per questo abbiamo bisogno di nuove leve, di giovani bravi e capaci di dare nuova energia alla Misericordia. Ci rivolgiamo alle scuole e anche alle Contrade che si facciano promotrici di questo messaggio di benevolenza. Aiutare gli altri fa bene a noi in primo luogo. Ci fa subito sentire meglio. Dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo. E l’unione è la nostra forza. Io dico sempre: ti annoi? Non sai cosa fare? Hai del tempo libero e vuoi renderti utile per la comunità? Non andare al bar, vieni a fare del bene agli altri. È una esperienza di vita unica che arricchisce il cuore e l’anima. E il terribile periodo del Covid ce l’ha fatto capire ancor di più”, dice il nuovo governatore Ciro Macchiaroli.

Oltre ai ragazzi che parteciperanno al bando per il servizio civile ovviamente le porte della Confraternita sono sempre aperte anche a tutti gli altri: donne e uomini dai 16 agli 80 anni che vogliono dare il loro contributo, ispirato al Vangelo e alle opere di Misericordia, possono diventare confratelli e consorelle e far parte di una Confederazione nazionale che è una delle più grandi e antiche entità federative del mondo nell’ambito del volontariato.

“Per diventare volontario basta venire nella sede della Misericordia a Fucecchio e prendere contatti. I responsabili vi forniranno tutte le informazioni e vi indicheranno l’inizio dei corsi di formazione necessari per intraprendere il cammino di aiuto ai bisognosi. Aiutaci ad aiutare. Lascia la tua impronta nella vita di una persona, unisciti a noi - continua Macchiaroli -. Come ha detto Papa Francesco “la Misericordia di Dio non è una bella idea, ma un’azione concreta. Non c’è Misericordia senza concretezza”. Ecco quello che facciamo da quasi 8 secoli. E che potrete fare anche voi. Ci sono tanti modi per essere super eroi dei nostri tempi: imparate ad aiutare il prossimo. Ci sono cinque motivi per fare il volontariato: sviluppare nuove abilità; sostenere una causa; conoscere nuove persone; connettersi con la propria comunità; espandere i propri orizzonti”.