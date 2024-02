"Notte da Oscar", con i Lions il martedì grasso è per Casa Marta

Chi non ha sognato di partecipare ad una notte da Oscar? Il sogno diventa realtà con un evento interamente made in Lions che si terrà a Firenze il 13 febbraio prossimo, martedì grasso, nel locale Otel in via generale Carlo Alberto dalla Chiesa 9. Musica, danze, luci e cotillons, senza dimenticare l’obiettivo primario dei Lions, pensare a chi ha bisogno dell’aiuto degli altri. Alle 21 il sipario si alzerà su una grande festa destinata a tutti e che porta la firma del gruppo eventi del Distretto 108 La Toscana con in testa il governatore, Alberto Carradori, un evento riservato ancora una volta a Casa Marta, primo hospice pediatrico della Toscana che dovrebbe aprire i battenti entro la fine dell’anno.

A presentare la serata l’attrice Roberta Catarsi e il comico e cabarettista Piero Torricelli: dopo il saluto delle autorità, ci saranno gli interventi del governatore del Distretto lionistico 108La, Alberto Carradori, e della Presidente della Fondazione Casa Marta, Benedetta Fantugini, e il ringraziamento ai generosi sostenitori dell'evento per il loro prezioso supporto che ha permesso la realizzazione dell'evento e l’obiettivo solidale.

Tra luci, musica e glamour ecco che ci si immergerà nel cuore pulsante della serata con l'esibizione di artisti Roller Show e cosplayers di Ghostbuster Italia e Avengers Infinity, i quali renderanno omaggio al mondo del cinema in un susseguirsi di performance e spettacolo. A seguire l’effervescente dj set con l’animazione musicale di Delirium 90 per rivivere i magici anni '90 e gli spettacoli delle ballerine farfalla dell’Accademia del Teatro Manzoni di Firenze e delle pattinatrici Roller Show. Al centro di tutta la serata ancora una volta lo spirito della solidarietà: altre informazioni nella locandina.