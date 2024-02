Un coro popolare per Empoli: incontri aperti per il laboratorio HUGOla

Riprendono martedì 6 febbraio gli incontri gratuiti di HUGOla, il primo coro popolare di quartiere di Empoli. Il coro, diretto dal Maestro Simone Faraoni è aperto a tutte le persone di ogni nazionalità, credo, cultura, lingua, che vogliano provare a intonarsi insieme. Non è necessario avere esperienze pregresse o conoscere la musica, né avere competenze vocali.

La musica e il canto, linguaggi che consentono di muoversi senza ostacoli tra generazioni e culture differenti, diventano in questi incontri settimanali gli strumenti privilegiati per favorire il processo di trasformazione e di valorizzazione della nostra comunità. Il coro è inserito all'interno di HUGO, il percorso di co-progettazione e co-gestione che il Consorzio COeSO Empoli sta portando avanti insieme al Comune di Empoli per il miglioramento della sicurezza urbana nella zona attorno alla stazione ferroviaria.

Gli appuntamenti si svolgeranno tutti i martedì nella Casa di HUGO, in piazza Don Minzoni 20, dalle 19.30 alle 21. Per info e iscrizioni hugo@coesoempoli.it

Fonte: COeSO Empoli