Sorpresi con attrezzi da scasso, arrestati due uomini dai carabinieri di Prato

Ieri a Prato, nella zona di via Sant'Andrea a Tontoli, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un cittadino georgiano 36enne e un cittadino ucraino dell’37enne, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora in Italia.

I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, che da un po' di tempo notavano i due muoversi con fare sospetto tra le vie della zona, già gravata nei mesi precedenti da diversi furti.

I carabinieri del radiomobile hanno raggiunto il quartiere e dopo alcuni passaggi, riconoscendo i due uomini descritti dalle segnalazioni giunte alla centrale operativa, hanno ritenuto necessario effettuare un controllo. I sospetti hanno tentato di disfarsi di un cacciavite, che è stato sequestrato. Inoltre, uno dei due era anche in possesso di un passaporto falso.

Queste circostanze hanno spinto i carabinieri ad approfondire il controllo e da un'ulteriore verifica è emerso che entrambi erano tornati in Italia nonostante un provvedimento di espulsione, emesso nel 2023 dal prefetto di Verona e della durata di 7 anni.

Dunque i due sono stati arrestati per la violazione del divieto di rientro in Italia e denunciati per possesso di passaporto falso e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti nella camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo.