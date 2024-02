Abc Castelfiorentino: il weekend del vivaio gialloblu

I risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 19 Gold

E’ un ritorno tutto in salita quello dei ragazzi di Alessandro Gemmi al PalaBetti. Dopo due sfide lontano da casa i gialloblu cadono tra le mura amiche per mano della Sancat che si prende lo scontro diretto per 57-80. Dopo un ottimo approccio, con un primo quarto scoppiettante e ben condotto chiuso sul 25-22, l’intensità castellana cala nella seconda frazione, quando la difesa lascia troppi margini di manovra ai fiorentini che piazzano un break di 11-27 andando al riposo lungo sul +13 (36-49). Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti restano in controllo allargando ulteriormente la forbice alla terza sirena (46-65), tanto che l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno lunedì 12 febbraio alle 19, di nuovo al PalaBetti, contro la Laurenziana.

ABC CASTELFIORENTINO – SANCAT BASKET 57-80

Tabellino: Damiani 9, Rosi 15, Calvisi 6, Viviani 6, Merlini 5, Pucci 3, Bartolini 5, Vefa 2, Marchetti 3, Fabrizzi, Bernardoni, Bracali ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 25-22, 11-27, 10-16, 11-15

Under 17 Eccellenza

Tornano a sorridere i ragazzi di Alessandro Gemmi che al PalaBetti riscattano la sconfitta rimediata a Firenze per mano del Cus e si impongono sul Basketball Club Lucca per 93-71. Dopo un avvio contratto, con gli ospiti che chiudono il primo quarto con la testa avanti (21-28), nella seconda frazione i gialloblu alzano il ritmo, stringendo le maglie in difesa e innescando poi buoni attacchi. Ne emerge così un parziale di 30-14 che gira l’inerzia e manda le squadre al riposo lungo sul 51-42. Un vantaggio che l’Abc gestisce al rientro dagli spogliatoi (68-58 al 30′), per poi scappare definitivamente nell’ultimo quarto.

Questa sera alle 20.30 di nuovo in campo sul parquet del Pistoia Basket 2000 per l’ultimo impegno della seconda fase.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKETBALL CLUB LUCCA 93-71

Tabellino: Ticciati 9, Baldi, Zecchi 27, Ciulli 4, Iacopini 3, Bufalini 4, Niccolini, Agbegninou 19, Leti 1, Vallerani 1, Filomeno 4, Borghesi 21. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 21-28, 30-14, 17-16, 25-13

Under 17 Silver

Il derby della Valdelsa torna a Certaldo. I ragazzi di Claudio Calvani non riescono a riscattare la sconfitta subita del girone di andata così la Virtus espugna il PalaBetti per 42-51. Il primo tentativo di allungo è proprio degli ospiti che chiudono il primo quarto sul +7 (9-16), vantaggio che i gialloblu annullano quasi completamente nella seconda frazione andando al riposo lungo sul 23-25. E’ nella ripresa, però, che la Virtus piazza l’affondo decisivo grazie ad un break di 8-19 che mette una mezza ipoteca sulla sfida alla terza sirena (31-44). Nel rettilineo finale, infatti, i gialloblu tentano gli ultimi assalti, ma gli ospiti sono bravi ad amministrare mettendo i due punti sulla via di Certaldo.

Prossimo impegno sabato 10 febbraio alle 20 sul parquet del Gea Basketball, ultima giornata della prima fase.

ABC CASTELFIORENTINO – VIRTUS CERTALDO 42-51

Tabellino: Jelassi 4, Bini 9, Giglioli 8, Kamberaj 8, Macalindong 2, Garbetti 9, Crisafi 2, Ricci, Altamore, Barlabà, Beshaj ne, Fiorentini ne. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 9-16, 14-9, 8-19, 11-7

Under 15 Eccellenza

Dopo il ritorno alla vittoria sul parquet del Don Bosco, prosegue al PalaBetti la corsa dei ragazzi di Alessandro Mostardi che chiudono senza troppi patemi la pratica Mens Sana Basketball con un perentorio 96-69. I gialloblu, guidati da cinque uomini in doppia cifra tra cui un Poggesi da 32, decidono di indirizzare subito la sfida: una grande intensità sia offensiva che difensiva in avvio di gara vale infatti il 29-11 alla prima sirena. Una forbice che lievita nel secondo quarto mandando le squadre negli spogliatoi sul 55-32, vantaggio che l’Abc amministra con autorità nella seconda parte di gara.

Prossimo impegno sabato 10 febbraio alle 18.30 sul parquet del Basketball Club Lucca.

ABC CASTELFIORENTINO – MENS SANA BASKETBALL 96-69

Tabellino: Matteuzzi 2, Matteini 19, Dimiccoli 17, Rosi, Pacini 11, Pagliai, Barnini, Fedeli 5, Simoncini, Zampacavallo ne, Costantini 10, Poggesi 32. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 29-11, 26-21, 20-22, 21-15

Under 14 Elite

Tornano alla vittoria i ragazzi di Giovanni Corbinelli che al PalaBetti si aggiudicano per 64-46 il derby della Valdelsa contro la Virtus Certaldo. Dopo il sostanziale equilibrio della prima frazione, chiusa sul 12-9, i gialloblu prendono il largo nel secondo quarto, quando alzano il ritmo e scappano sulla doppia cifra di vantaggio: 33-19 a metà gara. Al rientro dagli spogliatoi l’Abc è brava a difendere ed incrementare la forbice (52-32 al 30′) per poi amministrare fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 10 febbraio alle 16, di nuovo al PalaBetti, contro l’Us Livorno.

ABC CASTELFIORENTINO – VIRTUS CERTALDO 64-46

Tabellino: Giovannoni 5, Pirrone 2, Bertelli, Capocchini, Arnoldi ne, Pagliai 14, Bufalini 8, Pannocchi 2, Barnini 10, Di Carlo 16, Capuana 2, Di Vilio 5. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 12-9, 21-10, 19-13, 12-14

Under 14 Femminile

Alla quarta giornata di ritorno le ragazze di Alberto Ciampolini cedono il passo alla formazione fiorentina della Baloncesto, che espugna il PalaBetti sul punteggio di 14-68. Altra sfida tutta di ricorsa per le gialloblu, che confermano però i progressi di questo girone di ritorno, con il passivo finale praticamente dimezzato rispetto a quello subito nel match di andata a Firenze.

Prossimo impegno domenica 11 febbraio alle 11 sul parquet del Basket Asciano.

BASKET CASTELFIORENTINO – BALONCESTO FIRENZE 14-68

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Jahelezi S., Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Minibasket

Una vittoria ed una sconfitta nel weekend del Minibasket gialloblu. A Firenze, dopo una partita intensa e combattuta, gli Aquilotti Big 2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni cedono il passo ad un’ottima Laurenziana, che in volata porta a casa la sfida. Successo casalingo, invece, per gli Scoiattoli Big 2015/2016 di Matteo Bruni e Tommaso Barlabà, che al PalaBetti si impongono sul Basket San Casciano allungando la serie positiva.

Nel prossimo fine settimana sfida casalinga per gli Esordienti, che sabato 10 febbraio alle 11 ricevono l’Use Basket, mentre Scoiattoli Big e Aquilotti Big sono attesi rispettivamente a Firenze dall’Olimpia Legnaia (sabato 10 ore 11) e a Calenzano dai Bulldogs (domenica 11 ore 9.30).

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino