Alta Velocità Firenze: il cantiere della stazione di Belfiore apre le porte ai cittadini

Soddisfare le curiosità sulle fasi realizzative dell’opera e assistere da vicino all’avanzamento dei lavori per la stazione di domani. Con questi obiettivi il cantiere della nuova stazione AV di Belfiore, questa mattina ha aperto, per la seconda volta dopo quella dello scorso dicembre, le porte a 40 cittadini di Firenze. La visita rientra nel progetto “Cantieri Parlanti”, realizzato dal Gruppo FS – con le Società del Polo Infrastrutture RFI e Italferr – in collaborazione con il MIT.

Una visita guidata in cui i partecipanti, accompagnati dai rappresentanti della Committenza, dopo una spiegazione del progetto hanno avuto l’opportunità di accedere alle aree di cantiere e visitare l’Infopoint di via Circondaria, ormai punto di riferimento per chiunque voglia acquisire informazioni sul progetto e sulla sua evoluzione.

Durante l’incontro i rappresentanti di RFI hanno fornito non solo dettagli sullo stato di avanzamento dei lavori, ma anche sulle scelte architettoniche che caratterizzeranno la nuova Stazione. Particolare attenzione è stata dedicata, infatti, alla copertura in acciaio-vetro che si eleverà per circa 18 metri in altezza e consentirà alla luce naturale di raggiungere il piano del ferro. La copertura a volta ribassata con cellule fotovoltaiche incorporate nei pannelli intermedi, fungerà da “cielo artificiale”, in grado di filtrare la luce solare e di replicare i colori esterni all’interno della struttura.

Tra le tematiche affrontate durante la visita anche il tracciato dell’opera, le scelte progettuali, l’avanzamento della TBM e la gestione delle terre da scavo. I visitatori, infatti, hanno avuto la possibilità di osservare in tempo reale il caricamento delle terre sui convogli ferroviari in partenza per Santa Barbara.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio Stampa