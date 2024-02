Comunità energetiche Montopoli, nuovo incontro rivolto ai cittadini

Dopo il primo incontro di presentazione del progetto Idee in rete, il processo partecipativo sulle Comunità energetiche entra nel vivo con il laboratorio in programma per sabato 10 febbraio alle 9.30 nei locali della Pubblica Assistenza (via Mattei, 4) di Montopoli.

Se durante la presentazione gli interessati hanno potuto ascoltare le linee generali che caratterizzano il progetto, adesso si entra nel merito degli aspetti economici, giuridici, fiscali e pratici che esistono per realizzare ed entrare a far parte di una comunità energetica. Il primo laboratorio partecipativo è rivolto ai cittadini, alle associazioni del terzo settore, alle scuole e a tutti i soggetti interessati. Lo scopo è aprire un dialogo con i cittadini e tutti coloro che ritengono non più rinviabile l'adozione di iniziative che stimolino la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ottica anche della riduzione delle emissioni di CO2 e al risparmio dei costi energetici in bolletta. La partecipazione attiva dei cittadini sarà molto importante affinché si possano chiarire dubbi in modo partecipato e stimolare un'intesa sul percorso da intraprendere per la costituzione della CER di Montopoli.

Il precorso partecipativo prevede altri appuntamenti già programmati: il 15 febbraio alle 17.30 è previsto un laboratorio con le imprese, le associazioni di categoria e i centri logistici del territorio. Il 2 marzo alle 9.30, invece, è stato ipotizzato un ulteriore laboratorio congiunto tra cittadini e imprese per chiudere giovedì 14 marzo alle 17.30 con un incontro di restituzione. Tutti i laboratori si svolgeranno nei locali della Pubblica Assistenza di Montopoli.

Idee in rete è il progetto ideato dal Comune di Montopoli in Val D’Arno e co-finanziato dall'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, portato avanti dal Comune in sinergia con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Simurg Ricerche di Livorno. Collegandosi a questo link http://tinyurl.com/456fxr4z è possibile compilare un questionario che consente agli organizzatori di comprendere vari elementi come quelli relativi alla effettiva conoscenza del tema, la sensibilità verso le tematiche di sostenibilità e la propensione a investire su questo importante progetto.

Per organizzare al meglio l’incontro di sabato 10 febbraio è consigliabile registrarsi compilando questo breve modulo https://indagini.simurgricerche.it/index.php/467751?newtest=Y&lang=it

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa