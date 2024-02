Dati lavoratori domestici: 78mila solo in Toscana

In Italia oltre 894mila lavoratori domestici, 78mila solo in Toscana

Il settore del lavoro domestico in Italia continua a mostrare dinamiche complesse e diversificate. Nel 2022, l'Italia ha registrato un totale di 894mila lavoratori domestici, tra cui 429mila badanti e 465mila colf. (dati INPS). Il comparto evolve insieme ai cambiamenti della società: l'aumento costante delle badanti riflette infatti l'invecchiamento della popolazione italiana e la crescente necessità di assistenza. Al contrario, il calo del numero di colf potrebbe indicare un cambiamento nelle abitudini delle famiglie italiane o, più probabilmente, un incremento del lavoro non regolamentato, sfuggendo così alle statistiche ufficiali. Parte da questi dati il primo Osservatorio “Il potenziale del lavoro domestico – Proposte di intervento” di Nuova Collaborazione (Associazione nazionale datori di lavoro domestico) realizzato dal Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi con l’obiettivo di esplorare il ruolo e l'evoluzione del lavoro domestico nel contesto socioeconomico italiano, mettendo in luce le sfide e le opportunità che caratterizzano questo settore.

A livello territoriale, il Nord-Ovest è l’area geografica che, con il 30,8%, presenta il maggior numero di lavoratori, seguita dal Centro con il 27,2%, dal Nord-Est con il 20,3% e poi dal Sud (12,4%) e dalle Isole (9,3%).

Nel 2022, in Toscana i lavoratori domestici sono stati 78.139, in calo del 5,3% rispetto al 2021. Secondo i dati del Report 2023 dell’Osservatorio Inps sul lavoro domestico in Italia elaborati da Nuova Collaborazione, in Toscana lavorano prevalentemente le donne (68.051 contro 10.088 uomini), mentre la composizione dei lavoratori per nazionalità evidenzia la prevalenza di lavoratori stranieri: lo scorso anno sono stati 56.041 contro 22.098 di nazionalità italiana.