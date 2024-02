Eco Incontri Geofor, al Teatro Era Gad Lerner e Marianna Aprile

Continuano gli appuntamenti con gli Eco Incontri, i dialoghi per un futuro sostenibile, promossi da Ecofor Service Spa, l'azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana (e non solo).

due personaggi provenienti da percorsi professionali e culturali diversi ma entrambi impegnati sui temi ecologici, dell’economia verde e della sostenibilità ambientale

Saranno al Teatro Era di Pontedera (Pisa) grazie all’iniziativa alle 18:30 di sabato 10 Febbraio sul palco del Teatro Era, si parlerà quindi di amore per la natura, di alimentazione, di saper coniugare attività̀ imprenditoriale con l’attenzione verso l'ambiente ed il sociale ma anche di diritti civili e di violenza di genere.

Quello con Gad Lerner e Marianna Aprile è il nono degli Eco Incontri e segue quelli con Gabriella Greison, Tiberio Timperi, Mario Tozzi, Roberto Saviano, Paolo Giordano con Filippo Solibello, Giovanni Storti con Stefano Mancuso, Beppe Severgnini e Lella Costa con Oscar Farinetti.

Per il mese di marzo doppio appuntamento in programma: Francesca Fialdini e Rosanna Schiralli all’auditorium del Museo Piaggio venerdi 1° marzo alle 18:30 e Serena Dandini sabato 9 Marzo al Teatro Era sempre alle 18:30.

Gli Eco Incontri hanno il patrocinio del Comune di Pontedera e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.ecoincontri.it.