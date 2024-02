La caduta del Muro di Berlino, Francesco Catastini a Fucecchio per 'Libri a Pacchi'

Prosegue con entusiasmo la rassegna "Libri a Pacchi" al Circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio, punto di incontro per gli amanti della letteratura e della storia.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 10 febbraio alle 17, quando avremo il piacere di ospitare lo storico Francesco Catastini per la presentazione del suo libro "La Caduta del Muro di Berlino", edizione RCS. Un'opera che invita alla riflessione su uno degli eventi più significativi del XX secolo, capace di modificare gli equilibri geopolitici e influenzare la storia contemporanea. L'evento sarà arricchito dalla presenza dell'avvocato Massimo Matteoli, che dialogherà con l'autore, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti su questo momento storico di svolta. L'incontro promette di essere un'occasione unica per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato alla caduta del Muro e le sue conseguenze sul piano internazionale.

Francesco Catastini, con la sua profonda conoscenza storica e narrativa coinvolgente, guida il lettore attraverso i momenti chiave che hanno caratterizzato la fine della Guerra Fredda, offrendo una prospettiva umana e vicina alle persone che hanno vissuto direttamente quegli anni di cambiamento. Invitiamo tutti gli appassionati di storia, gli studenti e i cittadini interessati a partecipare a questo incontro di grande valore culturale. Avremo l'opportunità di dialogare con l'autore e di approfondire un evento che ha segnato la fine di un'era e l'inizio di un nuovo corso per l'Europa e il mondo intero.

Di seguito i prossimi appuntamenti di "Libri a Pacchi":

Sabato 24 febbraio: "In principio era ChatGPT", Alberto Puliafito, Apogeo Editore.

Sabato 9 marzo: "Ho ucciso Achille Occhetto", Pilade Cantini e Marcello Cavallini, ed. Eclettica.

Sabato 6 aprile, "Il ritorno", Marco Vichi, Casa editrice Guanda.

Sabato 20 aprile: "I segreti dell'habitat felice", Giuseppe Salamone, Uno editori.

Fonte: Ufficio Stampa