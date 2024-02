La giunta di San Casciano incontra le frazioni

Una nuova occasione di approfondimento a tu per tu con l’amministrazione comunale che permetterà ai residenti di conoscere ed essere aggiornati sugli interventi, i progetti e le attività in corso e futuri. Da domani, mercoledì 7 febbraio, prende il via il ciclo di assemblee pubbliche che accorcia le distanze e impegna la giunta comunale a recarsi nelle frazioni e fare il punto sulle prospettive del 2024.

Un filo diretto e un’opportunità di vicinanza che il sindaco Roberto Ciappi, affiancato dagli assessori Elisabetta Masti, Niccolò Landi, Moreno Cheli, Maura Masini e Ferdinando Maida, ha articolato in nove trasferte, dal 7 febbraio al 4 aprile, per discutere, secondo una tradizione ormai consolidata da tempo, degli obiettivi dell’anno che verrà.

“Idee e proposte da discutere e trattare insieme saranno fondamentali per confrontarsi sulle questioni del territorio – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – il contatto diretto con le nostre comunità favorisce e stimola la partecipazione alla vita pubblica del territorio che potrà essere meglio pianificato con il contributo costruttivo di ciascuno”.

“Il dialogo con la comunità è necessario – continua – a presentare gli interventi, rilevare le criticità, ascoltare le istanze e condividere le necessità delle singole realtà in un percorso di attenzione, trasparenza e ascolto delle cittadine e dei cittadini”.

Saranno trattati i temi più vari legati all'ambiente, alla sicurezza, ai lavori pubblici, alla cultura, alla viabilità, al sociale, al turismo, allo sviluppo economico.

Il tour si apre il 7 febbraio al Circolo Crc di Chiesanuova, prosegue il 21 febbraio al Centro Lotti di Mercatale, il 28 febbraio al Circolo Mcl di Bargino (ore 18.30) e al Circolo Acli di Montefiridolfi (ore 21), il 6 marzo al Circolo Combattente di San Pancrazio, il 13 marzo al Centro socio culturale di Cerbaia. Gli incontri proseguono a marzo il 20 al Circolo Arci di Spedaletto, il 27 negli spazi della Palestra comunale de La Romola e il 4 aprile presso la sala “Lucia Bagni” della biblioteca comunale di San Casciano. Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 21.

Info: tel. 055 8256234.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa