Lega di Fucecchio in piazza XX Settembre

Domani la Lega di Fucecchio tornerà in piazza col suo segretario Marco Cordone, affiancato da alcuni militanti, per incontrare i cittadini.

L'appuntamento è dalle 9 fino alle ore 13 in piazza XX Settembre, all'ingresso del mercato settimanale (in caso di pioggia, sotto la tettoia del bar prospiciente la piazza).

Gli argomenti trattati dalla Lega in consiglio comunale e fuori dalla stessa assemblea cittadina: la contrarietà al parcheggio di via Sbrilli, la contrarietà ai 350 nuovi stalli per i parcheggi a pagamento, la proposta di realizzazione di un pallaio per le bocce in piazza XX Settembre, ad una certa distanza dal monumento ai caduti di tutte le guerre e al primo posto, la tutela dell'Ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini con all'ordine del giorno del Consiglio di domani 7 febbraio, una domanda di attualità del Consigliere leghista Marco Cordone, sul recente vertice in prefettura a Firenze, in merito ai provvedimenti decisi nella suddetta riunione, per contrastare ancora di più gli spacciatori che infestano le zone collinari delle Cerbaie e dare più sicurezza a chi vive quelle zone, rilevanti dal punto di vista ambientale.

Sempre nel pomeriggio di domani, alle ore 15,30 circa, una delegazione della Lega guidata da Cordone effettuerà un sopralluogo nel viale Colombo, alla pista ciclabile, già oggetto di una interrogazione della Lega nel novembre 2022.