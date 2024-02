Libri, presentazione a San Miniato di "Andrea Aziani - Febbre di Vita"

Si terrà a San Miniato, venerdì 9 febbraio alle ore 21.15 presso la Biblioteca del Seminario (piazza della Repubblica 9), la presentazione del libro "Andrea Aziani - Febbre di Vita" di Gianni Mereghetti e Gian Corrado Peluso, pubblicato da Itaca Edizioni nel 2023.

Attraverso le lettere agli amici e il racconto di quanti lo hanno conosciuto, il libro fa emergere, come in una polifonia, la «febbre di vita» del Servo di Dio Aziani, Memor Domini, che scaturiva dall’immedesimazione con Cristo e dalla commozione per il destino e la felicità degli uomini. Tanti bambini, giovani e famiglie, specie negli anni vissuti in Perù, hanno sperimentato la sua paternità.

All'evento interverranno , il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi, che ha conosciuto e collaborato con Andrea Aziani e ha curato la presentazione del libro, e Gian Corrado Peluso, giornalista e co-autore; la moderazione sarà affidata a Francesco Fisoni.

L'incontro è organizzato in collaborazione con l'Ufficio Comunicazioni Sociali e Cultura della Diocesi di San Miniato e con il Serra Club San Miniato.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0571400328 o scrivere a info@cooplapietradangolo.it

Fonte: Ufficio Stampa