Minacciò e rapinò un coetaneo, arrestato 16enne

Minacciò e rapinò di alcuni spiccioli un 16enne a Firenze, i fatti accaddero nel luglio 2023 alla Montagnola, all'Isolotto. A Figline Valdarno i carabinieri hanno arrestato uno studente coetaneo della vittima, il giovane è stato condotto in una comunità di recupero situata fuori Toscana. L'accusa è di concorso in rapina ed è stata eseguita una misura cautelare disposta dal tribunale per i minorenni di Firenze.

Il 16enne vittima della rapina fu avvicinato con fare minaccioso da due coetanei che gli chiesero 2 euro. Ma mentre il ragazzo stava per consegnare le monete, i due si sarebbero avventati sul portafoglio afferrando qualche altro spicciolo e una banconota da 5 euro. Infine si sarebbero fatti consegnare le cuffiette, prima di allontanarsi.

Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia e hanno fatto uso inoltre delle immagini del sistema di videosorveglianza. Il 16enne ha riconosciuto proprio dai filmati uno dei due aggressori, che è stato sottoposto a misura cautelare e collocato in una comunità fuori regione. Qualche mese fa il giovane insieme alla sorella, anche lei minorenne, aveva minacciato il padre, perciò era già noto ai militari.