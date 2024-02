Omicidio Alessio Cini, resta in carcere il cognato

Il tribunale del riesame di Firenze ha confermato il carcere per Daniele Maiorino, 58enne originario di Prato arrestato per l'omicidio di Alessio Cini, preso a colpi di spranga e poi dato alle fiamme l'8 gennaio scorso ad Agliana. Lo riportano le cronache locali di Pistoia. Il gip del tribunale di Pistoia aveva ordinato il carcere su richiesta del sostituto procuratore Leonardo De Gaudio. Dal palazzo di giustizia fiorentino la misura è stata confermata, nonostante il ricorso degli avvocati difensori Katia Dottore Giachino e Flavia Lippi. "Abbiamo scoperto l'esito del ricorso dai giornali, ci siamo rimaste malissimo, soprattutto la famiglia che l'ha scoperto stamani come noi dalla cronaca locale". I legali hanno annunciato il ricorso in Cassazione.