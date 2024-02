Patrizia Rasetti presenta il suo romanzo a Castelfranco

Suspense, mistero e un intrigo da dipanare. Sono questi gli ingredienti del nuovo romanzo di Patrizia Rasetti, autrice pisana che venerdì 9 febbraio, alle ore 18.30, presenterà nell’ambito della rassegna “I Nostri Autori”.

Se siete amanti dei romanzi gialli, questo è l’appuntamento che fa per voi.

Presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto si terrà la presentazione del libro "Occhi di pavone. La signorina Gemma indaga" di Patrizia Rasetti.

L’evento fa parte della rassegna che prevede un incontro al mese per conoscere gli autori e le autrici del nostro territorio. L’incontro sarà introdotto dall’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini, Sarà inoltre presente l’autrice che dialogherà con Micol Carmignani (di Carmignani Editrice).

Patrizia Rasetti è nata e vive a Laiano di Cascina: nel 2015 ha pubblicato per Carmignani Editrice il primo giallo che ha per protagonista la signorina Gemma Galleschi.

Quello che presenterà a Castelfranco è l’ottavo libro di questa serie (per la Collana “Profondo giallo”) e l’autrice è già stata ospite della Biblioteca Comunale per presentare i gialli della saga della Signorina Gemma.

I romanzi sono tutti ambientati nella Cascina (alias Valvàta) nei primi decenni del '900, la Signorina Gemma è la direttrice del Regio Conservatorio musicale di Valvàta appunto, una donna ancora bella e piacente, sui cinquant'anni, un carattere forte e deciso che le permette di essere molto indipendente, considerando l'epoca in cui si svolgono le vicende. Studiosa di musica, ottima pianista, ha anche una forte passione per le indagini e i misteri che la porta spesso ad immischiarsi nelle vicende altrui. Al fianco di Gemma è sempre presente l'Avvocato Ivo Masoni, amore di gioventù che cerca sempre l'occasione per riconquistarla.

Con uno stile scorrevole e coinvolgente, l’autrice ci trasporta in una Toscana dal sapore antico, ricca di personaggi popolari dal linguaggio arguto e descrizioni molto belle del paesaggio della provincia pisana di quei tempi.

Sinossi “Occhi di pavone”

Gemma Galleschi, la direttrice del conservatorio musicale di Valvata, si trova fortuitamente ad assistere alla morte del professor Spinelli, suo vecchio amico e collega musicista. Sembra una morte naturale, dovuta alle precarie condizioni fisiche del professore, ma l’occhio attento di Gemma spinge il dottor Pinchi, immediatamente accorso a Villa Spinelli, a controllare meglio il cadavere che presenta una certa anomalia. Le ricerche del colpevole si indirizzano subito verso il giovane maggiordomo, ma episodi della vita passata del professore, inducono a indagare molto più a fondo. Sarà stato davvero il maggiordomo ad aver ucciso Spinelli?

