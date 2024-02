Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani conferirà domani, mercoledì 7 febbraio, il Pegaso d'oro a padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte.

"La figura di padre Bernardo - ha detto il presidente Giani - sta caratterizzandosi sempre più nel tempo per la sua spiritualità e come espressione autentica dell'anima toscana fondata sulla pace e sul dialogo tra i popoli e fra le religioni. Per questo abbiamo deciso di conferirgli il Pegaso d'oro, massima onorificenza della Regione".

La cerimonia si svolgerà alle ore 15 in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa