Poggibonsi verso il nuovo sito internet

Semplice, accessibile, vicino ai cittadini e con un portale dei servizi digitali che riunisce tutte le opportunità, vecchie e nuove, di presentare pratiche per via telematica. Sarà online il 14 febbraio prossimo il nuovo sito dell’amministrazione comunale realizzato nell’ambito dei progetti finanziati sulla missione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza dedicata a innovazione e digitalizzazione.

“Il nuovo sito fornirà informazioni e servizi in maniera semplice e immediata grazie ad un articolato lavoro di ammodernamento che ha riguardato il portale in tutti i suoi aspetti – dice il sindaco David Bussagli – Fra le altre progettualità sviluppate in questi anni, ci siamo impegnati a cogliere anche l’opportunità del Pnrr per proseguire sulla strada della digitalizzazione e dell’innovazione della pubblica amministrazione. Una parte di questa progettualità è stata completata e il nuovo sito sarà presto online con il portale dei servizi e con l’attivazione dell’app Municipium”.

Il nuovo sito e il portale dei servizi ad esso collegato sono frutto di un importante lavoro di revisione e adeguamento effettuato dagli uffici. Sono realizzati da Maggioli in adesione agli standard AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) di design grafico e di navigazione dei contenuti, secondo menù ben definiti e tramite l’utilizzo di un linguaggio standardizzato. L’obiettivo è quello di rendere la navigazione omogenea e di facile comprensione da parte dei cittadini.

Tre le novità sostanziali del sito del Comune. La prima riguarda il rinnovamento della veste grafica e una organizzazione dei contenuti studiata per essere più funzionale alla navigazione e per consentire in maniera semplice l’accesso ai servizi da parte dei cittadini. Nel nuovo sito saranno più ricchi i contenuti, saranno in evidenza notizie, avvisi, il calendario degli eventi, vi sarà un’area dedicata ai collegamenti veloci e uno spazio per i servizi telematici.

La seconda novità è proprio questa e riguarda il portale dei servizi. In una specifica sezione del sito sono riuniti tutti i link per l’accesso ai servizi digitali (presentare pratiche, consultare atti, conoscere il territorio) in modo da consentire ai cittadini di fruire di queste opportunità in maniera immediata. I servizi telematici inoltre sono stati ampliati. Con il nuovo sito anche pratiche come il cambio di residenza o la richiesta della tessera elettorale potranno essere effettuate con un semplice click. Sarà sufficiente accedere allo sportello telematico, autenticarsi tramite Spid e presentare la pratica d’interesse.

La terza novità riguarda la app Municipium. La messa online del sito sarà accompagnata dall’applicazione che permette un facile accesso a notizie, eventi, mappe, segnalazioni e servizi. La app è disponibile gratuitamente su tutti gli store digitali. Una volta installata, basterà digitare Poggibonsi nella barra di ricerca per entrare nel profilo del Comune.

Con la messa online del nuovo sito si aprirà una fase di transizione. Resterà, per il momento, attivo anche il vecchio sito per consentire il completo trasferimento dei contenuti. “Ci saranno aspetti da monitorare e aggiustare prima che il passaggio sia completo e definitivo – dice il sindaco – Come in tutte le fasi di transizione sarà fondamentale l’aiuto e la collaborazione dei cittadini per accompagnare il costante lavoro degli uffici e andare pienamente a regime con il nuovo portale”.

