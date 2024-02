Crescono i nuovi nati a Ponsacco, saldo positivo anche per chi si trasferisce

Ponsacco cresce. Sono 15.664 i residenti del Comune di Ponsacco al 31 dicembre 2023. Un incremento di 46 persone rispetto al 2022 che conferma un trend positivo. Nello specifico, nel 2023, sono stati 118 i nuovi nati (contro gli 89 del 2022) e 155 le persone decedute (erano state 159 nel 2022). Il saldo migratorio tra chi sceglie di vivere a Ponsacco e chi lascia il paese è in positivo di 83 persone con poche variazioni rispetto all’anno precedente.

"Siamo in un momento complesso in Italia per quel che riguarda l'aspetto demografico – dichiara la sindaca Francesca Brogi –. Viviamo in un Paese in cui negli ultimi dieci anni sono calate le nascite di circa il 20% e la popolazione è diminuita di circa 1,2 milioni di abitanti. In un contesto così negativo la nostra cittadina non solo tiene ma addirittura incrementa di poco gli abitanti passando dai 15.609 del 2013 ai 15.664 del 2023. Il nostro dato è decisamente in controtendenza rispetto al dato nazionale che vede diminuire anno dopo anno il numero dei cittadini italiani. La realtà che emerge da questi numeri è l’immagine di una cittadina attrattiva grazie ad un'alta qualità della vita. Tutto questo non è il frutto del caso ma di investimenti pubblici capaci di rispondere alle esigenze di una società che cambia e che necessita di un’efficiente rete di servizi".

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa