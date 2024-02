Primarie Pd Vinci: i candidati, dove e quando si vota, come fare per votare

Domenica 11 febbraio si svolgeranno le primarie del Partito democratico di Vinci per l’elezione del/la candidato/a sindaco/a. Si vota dalle 8.00 alle 20.00 nei cinque seggi allestiti nel Comune. I candidati sono Sara Iallorenzi e Daniele Vanni.

Dell’organizzazione delle elezioni primarie si sono occupati il garante Francesco Marzocchini e segretario reggente Pietro Bonci del Pd di Vinci che lanciano un appello al voto: «Vorremmo che ci fosse un’ampia partecipazione per scegliere chi rappresenterà il nostro partito alle elezioni amministrative. Le primarie sono uno strumento di partecipazione aperto e democratico. Speriamo che i nostri concittadini e le nostre concittadine condividano con noi questo passaggio molto importante per la vita politica del Pd e di Vinci».

Queste le indicazioni per il voto di domenica 11 febbraio.

Saranno allestiti cinque seggi in tutto il Comune:

- Seggio n.1 “Vinci capoluogo” presso la casa del popolo, via R.Fucini 24

Sezioni 1-2-3-4

- Seggio n.2 “Vitolini” presso la casa del popolo, via della Libertà 32

Sezione 5

- Seggio n.3 “Sovigliana 1” presso la sede del Partito democratico di Vinci, via L.da Vinci 3

Sezione 6-7-8 e seggio speciale

- Seggio n.4 “Sovigliana 2” presso la sede del Partito democratico di Vinci, via L.da Vinci 3

Sezione 9-10-11

- Seggio n.5 “Spicchio” presso la casa del popolo, via Limitese 13

Sezione 12-13-14-15

Possono votare presso i seggi i cittadini e le cittadine italiani che risultano iscritti/e nelle liste elettorali del Comune di Vinci, aggiornate alla data 11 febbraio 2024.

Possono votare anche i cittadini/e europei residenti nel Comune di Vinci e iscritti negli elenchi tenuti dall’ente.

Possono votare i tesserati del Partito Democratico, certificati al tesseramento 2022, che abbiano i requisiti di iscrizione nelle liste elettorali alla data 11/02/2024, anche se residenti in comune diverso, purché abbiano la tessera in uno dei circoli di base del Partito democratico di Vinci.

Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l'identità e la residenza, in modo che sia chiara l'appartenenza al territorio di competenza del seggio.

Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o ad esibire il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera del Pd, se tesserati. Si può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale o il proprio indirizzo di residenza.

L’elettore/elettrice potrà esprimere una unica preferenza tracciando una croce in corrispondenza del/la candidato/a prescelto/a. Al momento del voto è previsto un contributo di due euro per ogni votante, ad esclusione degli iscritti al Partito democratico in regola con il tesseramento 2023.

Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura del seggio. Risulterà vincitrice/vincitore la/il candidata/o che ha raggiunto il maggior numero di voti validi. I risultati saranno diffusi a mezzo stampa e sui social del Pd Vinci (@instapdvinci e faceboook.com/pd.vinci) e del Pd Empolese Valdelsa (facebook.com/PdEmpoleseValdelsa).

Per informazioni si può telefonare al 3938682138 o scrivere alla email primariepdvinci24@gmail.com.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa