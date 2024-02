Principio d'incendio nel magazzino abbandonato a Montelupo, si indaga

Domato in breve tempo e senza pericoli per i residenti un principio di incendio nella notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio scorso a Montelupo Fiorentino. In via Rovai, in un fondo commerciale sfitto ma con molti oggetti abbandonati, degli scatoloni hanno preso fuoco. Per fortuna l'intervento dei vigili del fuoco di Empoli in breve tempo ha tolto ogni rischio dalla situazione. I carabinieri indagano sulle cause. Considerato il fatto, non è da escludere che gli scatoloni abbiano preso fuoco per mano di qualche vandalo che è riuscito a introdursi. Ma il comando dei militari di Empoli, guidati dal comandante Daniele Riva, non si sbilancia: gli accertamenti sono ancora in corso. Il monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza dell'area, molto vicina al centro storico, potrebbe dare maggiori indizi per risolvere la questione.