Rotary Castelfranco in visita alla mostra a Palazzo Blu

Domenica 28 Gennaio, una delegazione del Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore, guidata dal Presidente Francesco Ferraro, ha visitato la mostra “Le Avanguardie” allestita all’interno delle bellissime sale di Palazzo Blu a Pisa. La visita è stata organizzata dal Rotary E-Club Distretto 2071. I partecipanti hanno potuto ammirare oltre 40 opere realizzate da alcuni dei principali protagonisti della storia dell’arte e della pittura del 900 tra cui Matisse, Mondrain, Klee, Chagall, Dalì, Duchamp, Kandisky, Mirò e Picasso. Le opere provengono dal Philadelphia Museum of Art, centro museale fra i più rinomati al mondo, il cui curatore Matthew Affron ha organizzato la mostra all’interno di Palazzo Blu, in collaborazione con lo storico d’arte Stefano Zuffi. Il percorso espositivo inizia dalla Belle èpoque per arrivare allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ed accompagna il visitatore in un viaggio emozionante dove gli artisti con le loro opere hanno voluto esaltare il cambiamento del mondo ed incarnare le drammatiche contraddizioni del Novecento. Successivamente alla visita della mostra è stato organizzato un piacevole pranzo al Ristorante Quore nel centro storico di Pisa; il ristorante è dell’Alba Associazione che opera sul territorio sin dal 1985 ed ha come scopo quello di offrire dei percorsi di inclusione sociale a persone che soffrono di disagi psichici, di chi ha una disabilità intellettiva o da chi si sente emarginato dalla società, con il fine ultimo di migliorare la loro qualità della vita; il progetto del Ristorante Quore prevede appunto l’impiego di persone che sono state inserite in percorsi di riabilitazione psico-sociale. Il Club Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa dell’E-Club ritenendo queste occasioni utili e costruttive per creare momenti di incontro con l’obbiettivo di rafforzare i legami tra i Soci o crearne di nuovi nel puro spirito dell’amicizia rotariana.

Fonte: Ufficio Stampa